- Det her er en af de bedste dage på året

AARS:- Det her er én af de bedste dage på året, konkluderer borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, i sin velkomsttale.

Det er en småkold og våd septembermorgen, og næsten 2000 elever er mødt op på græsplænen ved HotSpot i Aars.

Godt 2000 unge i Vesthimmerlands Kommune deltog i Folkemøde For Unge i Aars - flere vil gerne bosætte sig i området efter endt uddannelse frem for at flytte til større byer. Foto: Bo Lehm

De står stuvet sammen og venter spændt på, at Folkemødet For Unge går i gang. Her skal de blive klogere på mulighederne for uddannelse og job i Vesthimmerlands Kommune - og forhåbentligt vil det skabe grobund for flere unge mennesker i kommunen.

Antallet af unge er nemlig faldet i kommunen siden 2008, og ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for kommunen indtil 2045 vil antallet falde yderligere.

Men hvordan forholder unge sig egentlig til at blive i eller vende tilbage til Vesthimmerland Kommune?

Anne Frendrup er én af de unge, som har planer om at flytte væk fra kommunen. For hende handler det om at prøve noget nyt.

- Jeg vil gerne til en storby, når jeg er færdig med gymnasiet. Jeg har boet i Vesthimmerland i hele mit liv, så jeg vil gerne prøve noget andet. Og så er det jo bare lidt småt, fortæller Anne Frendrup, som går på første årgang på Vesthimmerlands Gymnasium i Aars.

Men det er langt fra alle unge i kommunen, der ønsker sig væk til større byer.

Faktisk er de fleste unge ret glade for at bo i Vesthimmerland.

Det første Folkemøde For Unge foregik 20. april 2016.

- Jeg er opvokset her, og jeg synes, det har fungeret meget godt. Og så har jeg gået på en friskole, som jeg også gerne vil have, mine børn kommer til, fortæller Caroline Larsen, som også går på første årgang på gymnasiet i Aars.

Allerede nu ved Caroline Larsen, at hun vil bo i Vesthimmerland, men før hun for alvor slår sig ned, vil hun gerne omfavne sin ungdom lidt mere.

- Jeg vil gerne bo i Aalborg, mens jeg er ung og skal studere. Ungdomslivet her er ikke det mest kørende. Men jeg vil gerne tilbage til Vesthimmerland, når jeg er færdig med min uddannelse, fortæller Caroline Larsen, som gerne vil være pædagog.

Sår frø i de unge

Det er både 7.-10. klasserne samt eleverne på de første årgange på ungdomsuddannelserne, der har valgt at trodse det grå vejr og deltage i folkemødet. Regnjakkerne er fundet frem, og paraplyerne er pakket i tasken.

I løbet af dagen skal hver klasse besøge fire workshops, som enten består af en virksomhed eller uddannelse, som eleverne skal fordybe sig i. I alt er der 85 workshops, både udenfor og indendørs.

Alle folkemødets workshops er fordelt i hele det centrale centrum.

Styregruppen for Folkemødet, som består af UNGvesthimmerland, kommunen og en række virksomheder og uddannelser, har stablet Folkemødet For Unge på benene for tredje gang siden 2016.

Hos UNGvesthimmerland tror man på, at Folkemødet For Unge vil åbne de unges øjne for mulighederne i kommunen.

- Det handler om at så frø, så når de unge mennesker er færdige med at læse, giver det mening for dem, og så vil de tænke tilbage på de muligheder, der er i Vesthimmerlands Kommune, siger Erik Krogh Pedersen, som er leder af UNGvesthimmerland.

Hjem kære hjem

Frederikke Femhøj og Sebastian Stubberup går på første årgang på HHX på HEG i Aars, og de er enige om, at Vesthimmerland er stedet at bosætte sig efter endt uddannelse.

De har boet der i hele deres liv og har fundet ud af, at en 30 minutters køretur til Aalborg er nok storby for dem.

Frederikke Femhøj og Sebastian Stubberups første workshop foregik på HEG, hvor de skulle høre om Professionshøjskolen UCN.

- Jeg synes, det er rart, at man ikke bor i Aalborg, men at man heller ikke bor så langt væk fra Aalborg, siger Frederikke Femhøj.

Både Frederikke Femhøj og Sebastian Stubberup har lagt sig fast på, at de skal læse jura efter HHX-uddannelsen. Om de lander et job i eller udenfor kommunen kommer an på, om muligheden byder sig i Vesthimmerland.

- Jeg vil gerne uddannes som advokat, og jeg tænker, det er lidt svært at få et advokatjob her i Vesthimmerland. Men jeg vil gerne bo her. Jeg kender rigtig mange, der bor her, og det er rart, fortæller Sebastian Stubberup.

Selvom de har en klar idé om, hvad de skal i fremtiden, synes de stadig, at Folkemødet For Unge er spændende.

- Selvom vi ved, hvad vi gerne vil, er vi åbne overfor at opdage muligheder, vi ikke vidste, der fandtes, fortæller Frederikke Femhøj.