Vader du også rundt i døde sild på stranden? - her er forklaringen

Flere steder langs Vestkysten - blandt andet på Løkken, Kærsgaard og Nørlev strande - er der meldinger om masser af døde sild på stranden.

Desuden kan bade-gæster konstatere, at der er også er mere fiskeliv end sædvanligt i vandet tæt på kysten.

Selv om det er usædvanligt, så har fænomenet dog en helt naturlig forklaring, lyder det fra Kristina Skands Ydesen, der er biolog på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.

- Det er sæson for yngel, og det foregår kystnært - sildene bliver jaget af rovfisk som makrel og hornfisk, og så risikerer de at blive skyllet op på stranden, hvor de dør, siger biologen, der afliver eventuelle teorier om giftige alger som forklaring.

Gennem årene har der været rapporteringer om døde sild på strandene - og fænomenet kan forstærkes af den simple årsag, at det måske bare er et godt år for ynglen, og at der derfor er ekstra mange sild.

At sild er guf for makrellerne fik biologen i øvrigt bekræftet forleden, hvor hendes lillebror luftede fiskestangen i Hirtshals - han fik en makrel på krogen med brisling, også kaldet skarpsild, i maven.

- Finder man sild på stranden, der stadig spræller, så er de så friske, at man godt kan tage dem med hjem og stege i friture, siger Kristina Skands Ydesen.