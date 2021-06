Vækst og Vilje-pris til MARS

Kim Thygesen blev ved Vækst og Vilje-arrangementet i Arena Nord, hyldet med uddelingen af årets Iværksætterpris.

Han er leder af de danske aktiviteter under Modern American Recycling Services (MARS) og med afsæt i virksomhedens iværksætteri her på dansk grund faldt valget af prismodtager helt naturligt.

For endnu er MARS i gang med at etablere anlægget og strømline arbejdsgangene.

- Og vi forventer at skulle knap et år længere frem inden vi kan sige, at sitet kører i fuld skala.

Det siger Kim Thygensen, som har brugt al sin vågne tid til at stable alle de strukturer op, som skal fungere optimalt for at skabe den rentable drift af nedbrydningsværftet.

På sigt skal der være omkring 200 ansatte i gang på pladsen, og for Kim Thygesen har det netop nu allerhøjeste prioritet at få flere folk ind i arbejdsstyrken.

- Vi skal jo i gang med at tjene nogle penge, og vi begynder først for alvor at være lønsomme, når vi nærmer fuld arbejdsstyrke, forklarer Kim Thygesen.

Et af de meget synlige dele af MARS har været Tyra.

De ansatte er godt i gang med at nedbryde dele af platformen, så ventes at være endelig findelt i marts næste år.

Der sættes for alvor turbo på dette forløb 1. juli - efter harbour-trekking-eventen 22-29 juni, hvor Tyra er midtpunkt.

Ud over Tyra har MARS lige taget mod Petrojarl Banff FPSO, som efter 21 års tjeneste i Nordsøen skal demonteres og genanvendes.

Og er der flere offshoreskibe og platforme på vej.

- Vi har flere spændede ting i sigte og en ordrebog, der fylder godt de næste tre år, siger Kim Thygesen.

MARS i Frederikshavn har indtil videre mest fået opgaver fra offshore-sektoren.

Og det er ikke uventet.

- Vores site er nærmest designet til at håndtere alle de vanskelige opgaver. Og det er dem, vi målrettet vil gå efter, også fordi lønsomheden her vil være størst, understreger direktøren.

Det er også et felt, der råber på kvalificere hænder.

- Der er bare rigtig mange ældre installationer derude, der skal pensioneres, siger Kim Thygesen.

De første år er som sagt gået med at strømline arbejdsgangene og få hele setuppet til at fungere.

- Vi har haft folk til skoling på vore virksomheder i USA og vi har arbejdet med myndighederne omkring certificering, så vi i dag er helt i top på alle planer, siger Kim Thygensen,.

I april sidste år var der 11 ansatte på MARS. I dag er der 100.

Og den mængde skal fordobles over det kommende år i takt med arbejdsgangene får det tilsnit, der er nødvendigt.

- Vi skal forfine vores processer, så effektiviteten bliver høj.

- Vi skal have højt kvalificeret mandskab ind. Vi kan klare alle opgaver, men processerne skal køre så effektivt, at vi også kan begynde at tjene penge på det. Vi hyrer folk, som er nye i branchen, og de skal oplæres til at mestre hurtigheden og sikkerheden til at løse opgaven effektivt, siger Kim Thygesen.

Et andet afgørende parameter for direktøren er forankringen i lokalsamfundet.

Derfor arbejder han også målrettet på at en meget stor del af arbejdskraften skal have lokalt afsæt.

I dag er omkring 20 procent af de ansatte udlændinge - og den fordeling skal helst ikke ændre sig selv om antallet af ansatte skal fordobles, lyder det fra en glad prismodtager - direktør Kim Thygesen, som i vørigt roser lokalsamfundet for den åbenhed, han har mødt alle steder.

- Det lover godt for vore ønsker om at forankre virksomheden lokalt, siger Kim Thygesen