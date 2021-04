- Værs’go, 100.000 kr. til at gøre Brønderslev til en bedre by

BRØNDERSLEV:- Hvis vi skal kunne tiltrække dygtige medarbejdere, skal Brønderslev være attraktiv at bosætte sig i. Og faktisk har Brønderslev stort set alt, hvad børnefamilier sætter pris på, men budskabet kommer ikke helt ud ... det er noget, som Vores By Brønderslev kan være med til at ændre på.

Det siger Jacob Møller Knudsen, direktør i Cubic-Modulsystemer, om baggrunden for, at virksomheden lige har doneret 100.000 kr. til Vores By Brønderslev.

Vores By Brønderslev er en ny organisation, som vil forsøge at blive en paraplyorganisation over stort set alt, hvad der rører sig i byen. Med en overordnet bestyrelse og mange undergrupperinger med det formål at etablere en fællesskab om Brønderslev - hvor aktiviteter kan koordineres, så de ikke overlapper hinanden, hvor man kan hjælpe hinanden med frivillige på kryds og tværs af foreninger og organisationer og hvor yderligere udvikling af byen skal diskuteres og sættes i værk.

Ideen har allerede modtaget 400.000 kr. af Spar Nord Fonden, og Michael Vittrup er ansat som fuldtids projektleder til at skubbe ideen ud over rampen.

Håber at andre vil støtte

Jacob Møller Knudsen oplever generelt problemer med, at medarbejde er svære at trække til Brønderslev.

- Faktisk har vi på det seneste oplevet, at et par gode medarbejdere har fundet andet arbejde i Aalborg, hvor de bor - og altså har sagt op hos os. Det er lidt træls, siger Jacob Møller Knudsen, som håber, at erhvervslivet i og omkring Brønderslev vil bakke op, også økonomisk, om ideen om en samlet platform for Brønderslev.

- Jeg har talt med mange om ideen, og stemningen er positiv ... men jeg kan godt være lidt bange for, at nogen ikke har råd til at støtte Vores By Brønderslev her i kølvandet på coronakrisen, siger han.

Cubic har godt 180 medarbejdere i Brønderslev, hvoraf over halvdelen bor i andre kommuner - overvejende Aalborg.

Bestyrelsen i Vores By Brønderslev består af: Søren Flodgaard, Føtex, Annette Drivsholm, Spar Nord, Jes Jacob Christensen, Idrætssamvirket, Gert Storkborg, Advokathusnord, Søren Steensen, kommunaldirektør, Torben Fristrup, bestyrelsesformand Cubic, Michael Klitgaard, borgmester og Daniel Svane, BI Fodbold.