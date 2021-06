Varm erhvervs-velkomst til Skat

Det er bare en skøn dag. Velkommen Skat.

Sådan lød det, da erhvervsdirektør Niels Bay Christensen fredag morgen bød velkommen ikke blot til det kommende skattecenter, men også til de mange erhvervsrepræsentanter, der havde meldt sig til Vækst & Vilje-arrangementet, hvor erhvervslivet i Frederikshavn Kommune hylder de mest succesrige virksomheder og iværksættere.

Der var fuldt hus i skolehallen fredag morgen til Vækst og Vilje-arrangementet.

Arrangementet blev afviklet i Arena Nords Skolehal og efter velkomsten overtog borgmester Birgit Hansen ordet for at sætte ord på den udvikling, kommunen netop nu ser frem mod.

- I dag er en god dag. Vi kan ses igen og derfor kan vi nu afvikle et fysisk Vækst og Vilje-arrangement.

- Vi får et skattecenter med 120 arbejdspladser og statsministeren og skatteministeren er på vej hertil for at fortælle det.

- Det er tredje ministerbesøg i denne uge og en meddelelse om, at vi fremadrettet skal være værtsby for en maritime ingeniør-uddannelse i regi af Martec.

- Alt det kommer ikke af sig selv. Vi ved, vi skal mobilisere de stærkeste kort for at stå, gå og løbe videre, sagde Birgit Hansen.

Hun understregede, at når man tager temperaturen på vores virkelighed her og nu så er alting ikke bare godt.

Birgit Hansen: Vi skal smede, se muligheder, se op og se ud, sætte retning og gå efter det.

- Vi er påvirkelige af verdensmarkederne, så selv om jobmarkedet kører igen, så er der er sår, der skal hele.

- Og vi må erkende, at nogle ikke vil hele op, men blive til ar, sagde borgmesteren.

- Det ændrer ikke ved, at jeg har billede på nethinden - et billede af en, der går foran på en bro. Fuld af mod og energi på tingene.

- Lad os gå sammen. Vi har styrkepositionerne.

- Turismen, produktion, søstærke håndværk, byggeri, ambitiøs detailhandel - det er det, vi blandt andet skal tale med statsministeren om - altså udover det der skattescenter.

- Vi skal smede, se muligheder, se op og se ud, sætte retning og gå efter det.

- Bosætning, tiltrækning, udvikling - vi starte med at sige ja. Det ler mere spændende og udviklende end at finde hullerne i osten og være bange for nyt.

- Det skal være den politiske retning - jeg ved, I kan følge det mindset. Og godt for det, for vi har nemlig ikke råd til andet, sagde Birgit Hansen til den store forsamling af erhvervsfolk.