- Vi kan redde verden fra plastic, men det tager altså lige lidt tid

Ø. BRØNDERSLEV: Der blev drømt særdeles store drømme, da trekløveret bag højtalerfirmaet 2Sense Speakers sidste år kunne fortælle, at de havde opfundet noget, der kunne reducere brugen af plastic markant - på verdensplan.

- Vi kan jo simpelthen redde verden fra plastic ... såmænd, lød det fra Brian Pedersen, som sammen med Jørn Nielsen og Dennis Elgaard står bag virksomheden.

Trekløveret havde i nogle år arbejdet på at udvikle en ny type højtaler med en lydkvalitet, som skulle være markant bedre end gennemsnittet af højtalere på markedet. Og stod pludselig med en helt ny opfindelse.

- Vi har opfundet et materiale, Formel H, som i nogen udstrækning kan erstatte plastic. Det vejer meget mindre, er mindst lige så stærkt og har langt bedre akustiske egenskaber, så det f.eks. kan bruges som kabinetter til højtalere, siger Brian Pedersen.

Nyt materiale er på markedet

Brian Pedersen og hans makkere drømte om, at bilbranchen skulle købe stort ind af de nye kabinetter, som ville reducere vægten af nye biler en smule og betyde en bedre lyd i musikanlægget.

Og byggebranchen skulle i stor stil bruge de nye kabinetter til indbygningshøjtalere.

- Krisen satte stort set alt på stop, men gav os god tid til at udvikle videre på vores opfindelse - og for en uges tid siden sendte vi 12 paller med kabinetter ud i verden, så nu er vi i gang, siger Brian Pedersen, som fortsat arbejder på at finde nye områder, hvor det nye materiale kan bruges som alternativ til traditionel plastic.

De nye kabinetter sælges f.eks. i Panasonic Centre rundt om i landet, ligesom de bliver markedsført til byggebranchen, når der skal indkøbes indbygningskabinetter i forbindelse med nybyggerier eller renoveringer.

- Vi har stadig planer om at skulle sælge til bilbranchen, men corona-krisen satte os noget tilbage - men det kommer forhåbentlig. Vi er optimistiske, siger Brian Pedersen.