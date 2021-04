Vintage sælger for to unge thyboer

BEDSTED:Stilen er stram, men tøjet skal være løst. De rigtige mærker sidder hvor de skal - på bryst eller ryg på det genbrugte tøj fra 1980’erne og 1990’erne.

Ægte vintage er sagen hos unge netop nu.

De søger det unikke udtryk som skal være farverigt, gerne lidt kitsch.

Men først og fremmest skal det være bæredygtigt.

Den nye fremstormende trend har to skolekammerater fra Sydthy opdaget, og de er nu ved at opbygge en vintage-tøjforretning : JC Vintage på Sølystvej uden for Bedsted.

- Nej den er fed den her, lyder det fra Jonas Silkjær, da han hiver en lettere brugt blå Adidas overdel til en træningsdragt eller tracksuite, som det hedder i dag, op.

Forretningsmakkeren Casper Næsager Nielsen finder en mørkeblå amerikansk Nike college trøje med ”Oregon” broderet i lilla farve tværs over brystet.

Begge stykker tøj ligner dem som nogen kan huske, der engang lå i tøj skabet for 30 år siden.

Tøjet kommer fra den seneste store papkasse, der lige er ankommet fra Madrid.

Den er fyldt med brugt med ”guld” i form af mærketøj fra Nike, Reebok, Fila, Helly Hansen, Campion, Adidas og Hilfiger - det mest cool tøj du kan gå i, hvis du er mellem 15 og 25 år.

Den trend betyder spændende muligheder for netsalg, og er man vaks, kan man hurtigt opbygge en stor forretning.

- Vore kunder vil gerne betale 200-400 kroner for det helt rigtige stykke tøj. Og der er masser af tøj at købe i ”bundles” ude på nettet. Hvis man kan finde de gode sager, siger Casper Næsager Nielsen fra Bedsted.

Han er PR-mand i JC Vintage, og ved at en flot præsentation på Instagram med masser af fotos og videos af hver enkelt stykke tøj og en ærlig, tillidsfuld og hurtigt kommunikation med kunden, er afgørende.

Det var kammeraten fra skoletiden i 9. klasse på Hurup Skole Jonas Silkjær Hansen, Vestervig, der fik idéen til at begynde at sælge vintagetøj.

- Jeg har altid været interesseret i tøj og kom til at tænke på: hvad sker med det tøj som bliver i overskud, når man opdaterer sit tøjskab. Det fejler jo ofte ingenting. Da opdagede jeg at der faktisk er et kæmpe salg i brugt tøj. Jeg snakkede med Casper om det, og så besluttede vi at gå på jagt på nettet efter leverandører. Vi fandt ud af at udbuddet af genbrugstøj er enormt på verdensmarkedet. Vi samlede vore sparepenge og købte nervøst i november den første kasse tøj hos et engelsk firma. Siden har vi købt flere kasser fra England og senest også fra Spanien. Og salget er - trods vi ingen hjemmeside har - bare gået en vej og det er op, fortæller Jonas Silkjær Hansen.

De to har nu været i gang i knapt et halvt år, hvor det mest har handlet om at opbygge et navn på nettet, få styr på forretningsmodellen og samle følgere på Instagram.

For de to er ikke de eneste der har fået øjnene op for den gode forretning.

- Vi vil bare gøre tingene på vores måde. De første 60 handler vi foreløbigt har lavet har vist at vi kan få en god forretning, siger de to der naturligvis selv går i vintagetøj fra 1980’erne og 1990’erne.

De to har arbejde ved siden af: Jonas på FK Træemballage og Casper hos Spar i Bedsted.