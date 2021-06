Flere smittetilfælde på nordjysk efterskole

HJØRRING:Som Nordjyske kunne berette om i går, er Halvorsminde Efterskole ramt af corona. En enkelt elev fik et positivt svar tilbage på en PCR-test mandag formiddag - og herefter blev samtlige af skolens 125 elever samt flere ansatte sendt i isolation derhjemme.

Imidlertid har smitten formentlig spredt sig på efterskolen, da det tirsdag er kommet frem, at yderligere to elever er testet positive i en PCR-test.

- Vi har to bekræftede PCR-tilfælde, men det er i princippet stadig billigt sluppet med sådan en dejlig flot unge mennesker, siger Jens Beermann, der er forstander på Halvorsminde Efterskole.

Han fortæller, at samtlige elever er i trygge hænder derhjemme og venter enten på at blive testet eller venter på et testsvar.

- Alle elever er hjemme i gode hænder, og så håber vi på, at tingene stille og roligt kan rulle i gang igen i løbet af den kommende weekend, forklarer Jens Beermann.

- Vi glæder os til at få tre dejlige uger med elevholdet, når de kommer tilbage. Det er nu engang det, der giver bedst mening, tilføjer han.

Jens Beermann håber, at de første elever måske kan vende tilbage til skolen allerede i løbet af fredagen.

- Hvis de nu har en negativ test fra i dag og fra torsdag, som de får svar på fredag, er der en mulighed for, at de kan komme tilbage fredag, siger Jens Beermann.

Tirsdag morgen skulle kursen oprindeligt være sat mod Læsø for skolens elever og lærere, hvor en lejrtur på i alt tre dage skulle være igangsat. Det satser Jens Beermann imidlertid på, at det kan lade sig gøre senere i juni.