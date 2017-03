Festdag for talenter - priser til unge ledere

Partiets lokale spidskandidat Thøger Kristensen fik på generalforsamlingen mulighed for at præsentere sig selv og sine mærkesager, og han blev suppleret af de foreløbig tre Rebild Øst-byrådskandidater til efterårets kommunalvalg: Allan Jæger, André Ellegaard Jensen og Stina Toft.

Som udgangspunkt er socialdemokraterne i Rebild Øst glade for de aktuelle tiltag i Bælum, men de er samtidig bekymrede for de faldende elevtal, som, de frygter, vil give sig udslag i dalende kvalitet i skolerne.

Et oplæg fra den lokale folketingskandidat Flemming Møller Mortensen affødte en god debat om klippekort-ordningen på ældreområdet, og skole-situationen i Rebild Øst blev også vendt.

Og også under den efterfølgende debat blev den politiske situation i Rebild flittigt vendt. Ligesom der også lød kritiske bemærkninger om Løkke-regeringen og dens ministre - og skeptiske kommentarer om Socialdemokratiets stadig tættere samarbejde med Dansk Folkeparti i Folketinget.

TERNDRUP: Med ti forskellige grupperinger i Rebild Byråd kan det efterhånden være temmelig svært at finde rundt i de skiftende flertals-konstellationer.

