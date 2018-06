Livredder: Pas på dit barn i poolen

- Hold øje med dit barn, også selv om der er livredder.

- Vær opmærksom på overgange fra lavt til dybt vand, hvor barnet kan blive forskrækket over ikke at kunne bunde.

- Badevinger, bælte, neoprendragter og andet, som giver opdrift, er en god idé.

- Vær opmærksom på badedyr og flydeplader, som barnet kan ryge under.

- Lær barnet at svømme.

Kilder: Caroline Kleemann Falster, TrygFonden Kystlivredning, Dansk Svømmeunion.