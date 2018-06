Livreddermangel: V-politiker foreslår "solskinspulje"

AALBORG: Forment set blev det først sommer fredag, men meteorologisk set har vi haft en hel del sommerdage den seneste måned - og det har trukket gæsterne til Vestre Fjordpark i Aalborg som hvepse om en sukkermad. Men der er ingen livreddere på arbejde før 23. juni.

Det har affødt en del kritik af Aalborg Kommune, og nu foreslår Anne Honoré Østergaard, der er byrådsmedlem for Venstre, at man opretter en "solskinspulje", der kan betale for livreddere uden for sæsonen - hvis vejret, som i år, går hen og bliver så sommerligt så tidligt, at det giver mening.

- Min holdning er, at vi skal have livreddere når det giver mening. Det må simpelhen være muligt, at det er antallet af besøgende, som bestemmer hvornår der skal være livreddere, i stedet for en kalender. Det danske vejr er uforudsigeligt og ingen ved, om det gode vejr fortsætter i juli.

- Derfor foreslår jeg, at vi laver en “solskinspulje" til at kalde livreddere ind, når vejret er uforudset godt. På den måde kan vi få en mere fleksibel løsningen, som netop passer til det danske vejr, skriver Anne Honoré Østergaard på sin Facebookside.

Uanset hvordan det forslag måtte fare, så vil det næppe nå at kunne realiseres, før der alligevel er bemanding i livreddertårnet i Vestre Fjordpark, så her og nu opfordrer V-politikeren Aalborg Kommune til at gøre det mere tydeligt, at der ikke er livreddere på arbejde før i ugen op til skolernes sommerferie begynder.