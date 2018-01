Lobo bragede ind på den amerikanske scene

ATLETIK: Det nordjyske atletiktalent Benjamin Lobo Vedel bragede sent lørdag aften igennem ved sin debut på amerikansk jord, efter han er flyttet til USA for at læse og løbe på universitet i Florida. Meldingen om, at dansk atletiks 400-meter-håb er i sit livs form, viste sig at holde stik. Den 20-årige aalborgenser debuterede for Florida Gators med en fornem sejr på 300 meteren i verdensklassetiden 32,80 sek. Det er uofficiel dansk rekord.

Vedel var seedet som nr. 5 og derfor lige akkurat ikke med i A-heatet. Alligevel var hans tid i det næstbedste heat rigeligt god til at sikre ham den samlede sejr med en margin på et lille halvt sekund. Det var samtidig en tangering af stævnerekorden ved "Orange & Purple Classic." og den fjerdehurtigste tid af en college-løber nogensinde.

- Jeg har aldrig været så nervøs før et løb som i dag. Da jeg løb i EM-finalen sidste vinter, havde jeg indfriet alle forventninger. I dag følte jeg, at jeg havde noget at skulle bevise, siger han.