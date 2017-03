BEOGRAD: For bare et par dage siden var der ikke mange uden for Nordjylland og i kredsen af atletikkendere, der kendte meget til Benjamin Lobo Vedel.

Men med fjerdepladsen på 400 meter ved indendørs EM i Beograd, så har nordjyden i den grad ændret på det.

- Det har jo været en helt fantastisk weekend, og der har været en forrygende gejst på hele holdet, som har smittet af på alle. Og det har betyder, at vi nærmest alle sammen har leveret bedre, end man havde regnet med. Vi er faktisk lidt oppe at køre, siger løberen fra Aalborg Atletik & Motion, da NORDJYSKE fanger ham, netop som han er kommet tilbage på hotellet efter Andreas Bubes medaljeceremoni.

Egentlig er næste mål EM for U23 til sommer i Polen, men den gode præstation i Beograd har givet næring til nye drømme.

- Jeg snakkede med hollænderen (Liemarvin Bonevacia, red.) efter finalen,og han sagde, at da han kom under 46.60 indendørs, så kunne han også løbe tider på på mellem 44 og 45 sekunder udendørs. Det er vanvittigt hurtigt, så så langt tør jeg ikke drømme. Men det er klart, at med de tider, jeg har løbet her, så begynder jeg da at drømme om en dansk rekord og måske også komme i nærheden af VM-kravet. Det må jeg da erkende. Men vi tager hele tiden et skridt ad gangen, understreger nordjyden.