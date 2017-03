ZAGREB: Benjamin Lobo Vedel er det eneste nordjyske islæt, når Europas bedste atletikudøvere fra fredag og tre dage frem er i aktion ved EM indendørs i den kroatiske hovedstad Zagreb.

400-meter-løberen kommer dog med stor form, og han håber på at gøre det rigtig godt ved karrierens andet EM for seniorer.

10.20 fredag formiddag sættes de indledende heat på 400 meter i gang.

- Og jeg kommer til at give den fuld gas fra start. Jeg føler virkelig, at jeg er i mit livs form, og det har forberedelsen også bevist med de tider, jeg har løbet. Men jeg vil ikke sætte forventningerne for højt fra start. Første mål er at komme videre fra indledende til semifinalen, og så tager vi den skridt for skridt, siger Benjamin Lobo Vedel.

I denne indendørssæson har han flere gange barberet tid af sin egen personlige rekord.

- Tidsmæssigt satser jeg også på, at jeg allerede i indledende heat kan sætte en ny personlig rekord, og jeg vil også meget gerne ned i nærheden af den danske rekord. Hvis man ser bort fra turen til Madrid, så er alle mine forberedelser gået efter planen. Det havde været rart at være med i Madrid, hvor jeg var blevet presset til det yderste og kunne være kommet ned i nogle meget hurtige tider. Men jeg føler, at jeg har så meget styr på det, at det ikke betyder noget i det store billede, siger han.