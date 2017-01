VÄXJÖ: 400-meter-løberen Benjamin Lobo Vedel er i storform i øjeblikket.

Lørdag aften løb han sig sikkert til sejr ved et stævne i den svenske by Växjö, og tiden var bestemt også noget at skrive hjem om.

Løberen fra Aalborg Atletik & Motion skar nemlig hele 35 hundrededele af et sekund af sin egen U23-rekord på 400 meter - den tidligere rekord satte han for bare en uge siden.

Den nye rekord lyder 46.78. Dermed er han nu den næsthurtigste løber på distancen i Danmark. Kun Nick Ekelund Arenander har løbet i en tid, der er bedre - nemlig 46.31.

Den unge nordjydes tid var samtidig også ny stævnerekord for stævnet i Växjö.

Aalborg Atletik & Motion havde i det hele taget en god weekend. Ved et stævne i Göteborg satte Karl-Gustan Brockdorff ny dansk rekord på 800 meter for U18-løbere. Han slettede dermed en 37 år gammel rekord med tiden 1.53.23

Klubbens to bedste trespringere har også haft en god uge. I tirsdagens stævne i Gigantium klarede Monika Benserud kravet til EM for U23 med et spring på 12,80. Monika er norsk statsborger, bor og træner i Aalborg.

I Wäxjø sprang Magnus Ugilt 13,31 m. Et resultat, der viser at han har kapacitet til at komme over 14 meter.