Løb med røde kinder og næser

Se fotos fra klovneløbet i Aalborg her

AALBORG: Hospitalsklovnen Tut delte rundhåndet ud af krammere i solskinnet søndag formiddag i Østre Anlæg, da der blev gjort klar et af de 60 klovneløb landet over til fordel for de 45 danske hospitalsklovne og de otte klovne, som endnu er i lære.

Ud over startnummer fik de godt 300 deltagere - hvilket er tre gange så mange som ved sidste års klovneløb i Aalborg - også udleveret en rød klovnenæse, og nogle af løberne på distancerne en, tre eller fem kilometer i anlægget havde også sminket sig hjemmefra.

- Det er sjovt at gøre noget ud af det. Det går jo til et godt formål, og det er vigtigt at støtte nogle, der bringer smilet frem på folks læber, sagde 23-årige Benedikte Mølgaard fra Aalborg, som havde iført sig løbetøj og klovnemaske.

Der var nemlig tale om et hyggeligt uformelt løb med sæbeboblemaskine og ballondyr til børnene uden professionel tidtagning, men dog med et ur i målområdet. Deltagerne var i næsten alle aldre, og nogle sad i kørestol.

Arrangør Gitte Melph kunne også oplyse, at der blandt deltagerne også var personer, som er indlagt på sygehuset.

For at få lov til at løbe i Øster Anlæg til fordel for lidt smil, humor og trylleri på hospitalsstuerne havde deltagerne betalt 60 kroner, hvoraf de 48 kroner går til hospitalsklovnerne, mens det resterende beløb går til afvikling af løbet.