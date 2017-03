Festdag for talenter - priser til unge ledere

Køen blev op til syv kilometer og gav op mod en times ekstra køretid for folk, der kom sydfra og skulle krydse Limfjorden.

- Og på grund at tidspunktet, så skabte det kø helt på den anden side af Th. Sauersvej, siger Mogens Hougensen.

Omkring klokken 15.45 kunne bilen ikke køre længere, og politiet måtte spærre et spor i de nordgående rør, mens bilen blev fjernet af vejhjælp.

AALBORG: Midt i myldretrafikken fredag eftermiddag løb en personbil tør for brændstof ved udkørslen af Limfjordstunnelen i nordgående retning og skabte kilometer lang kø.

