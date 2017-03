SKØRPING: På trods af et udfordrende vejr var mellem 60 og 70 løbere søndag mødt op til Run For Funs traditionsrige St. Økssø løb. Heldigvis var der både frugt og saft, men også varm kaffe og kakao, og masser af lækker kage, som seks af foreningens medlemmer havde bagt til dagens anledning.

Alle løbere blev lidt våde, men til gengæld blev det en anledning til at indvie den nye pavillon. 13. maj er Run For Fun igen klar med et løb ved St. Økssø. Denne gang med det traditionelle "Runde-løb" samt "Dupond og Dupont"-løbet, som består af 10 km halv- og hel maraton. Her kan løbere, ud over kaffe og kage, forsyne sig med grillede pølser efter løbet.