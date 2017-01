TRÆNING: Du starter måske ugen med en løbetur, så zumba midt på ugen og til sidst en tur i træningscenteret, hvor du skal løfte vægte.

Hvor mange forskellige sko har du brugt? Det rigtige svar burde være tre.

For sportsgrenene er nemlig meget forskellige, og du kan ikke bruge de samme sko til løb som til dans eller vægtløftning, fortæller fodterapeut Therese Rye Jørgensen fra Klinik for Fodterapi.

- I mange sportsgrene løber eller går man fremad, men der er også sportsgrene, hvor man bevæger sig sidelæns som badminton og tennis, og der er helt andre ting, man skal kigge efter i en sko, siger hun.

Therese Rye Jørgensen fortæller, at løbesko helst skal have stødabsorbering, mens zumbasko skal kunne glide hen over gulvet. Til dans laver man nemlig mange vrid, og det kan give skader, hvis skoen hænger for godt fast i gulvet.

Fast sko til vægte - cykelsko til cykel

Til vægttræning skal du derimod have en helt fast og hård sål, fortæller Morten Zacho, der er idrætsfysiolog ved Center for Aktiv Sundhed.

- Her skal man bruge en sko, der har meget lidt dæmpning, men som regel stadig har noget hæl af hensyn til teknikken, når man løfter vægte. Sålen skal være hård og må ikke give efter ligesom løbeskoen, siger han.

Skovalget giver selvfølgelig sig selv, hvis det er på en cykel, man træner.

Her findes der nemlig specielle cykelsko, der kan klikkes på pedalerne, men disse sko kan man dårligt nok gå i.

- Ønsker man at kombinere cykling med nogle gåture, så kan man vælge en sko, der er en mellemting med en gummisål, der har lidt dæmpning, så man ikke skøjter rundt i skoen, siger Morten Zacho.

Fakta Fakta: Sådan vælger du sko efter din træning: - Løb: Vælg en sko med stødabsorbering og høj sål, hvis du løber normalt. Løber du forfodsløb, kan du i stedet kigge efter en naturlig sko, der ikke støtter op eller dæmper.

- Cykling: Kig efter specielle cykelsko, eventuelt en version med gummisål, hvis du kombinerer cykelturen med trav.

- Vægttræning: Kig efter faste, solide og hårde sko med en lille smule hæl. Sålen må ikke give efter som i løbeskoen.

- Zumba eller dans: Kig efter en mellemting mellem en løbesko og en flad sko. Sålen må ikke være så høj som i en løbesko, for så risikerer man at vride om, men der må godt være lidt dæmpning i forfoden og hælen af hensyn til de mange hop.

Kilder: Morten Zacho, Therese Rye Jørgensen.

Fivefingers eller høj sål

Skal januar derimod sparkes i gang med et par lange løbeture, er det vigtigt at købe sko efter sin teknik. Løber man normalt, skal man kigge efter sko med meget stødabsorbering og en høj sål, mens forfodsløbere skal kigge efter det modsatte.

Her kan fivefingers eller andre sko, der simulerer barfodsløb, være gode, men Morten Zacho understreger, at man skal være meget trænet, før man springer ud i forfodsløb.

Og så kan man ikke veksle mellem de to teknikker i én sko, forklarer Therese Rye Jørgensen.

- Fivefingers kan være gode, hvis du har en normal og sund fod. Men her må du ikke løbe normalt, hvor du træder ned på hælen, for så ødelægger du simpelthen hælen, siger hun.

Therese Rye Jørgensen anbefaler, at man spørger om hjælp i en sportsbutik med speciale i den sportsgren, man udøver, før man køber et par sko.

/ritzau/FOKUS