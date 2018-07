Løbsarrangør vil lade Froome køre Tour de France

CYKELSPORT: Chris Froome får lov at køre Tour de France af ejer og arrangør af løbet, Amaury Sport Organization (ASO).

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP, der har talt med ASO.

Tidligere mandag meddelte Den Internationale Cykelunion (UCI), at den lukker dopingundersøgelsen af Chris Froome og frikender ham for at have gjort noget forkert.

Meldingen fra UCI og ASO kommer, dagen efter at ASO ifølge den franske avis Le Monde ellers havde oplyst Froomes hold, Team Sky, om, at holdet ikke må stille til start med briten i årets Tour.

Men den beslutning har løbsdirektør Christian Prudhomme ændret efter UCI’s frikendelse af den firedobbelte Tour-vinder, skriver AFP.

33-årige Froome blev testet med for meget af astmamedicinen salbutamol i kroppen i forhold til den tilladte grænseværdi under sidste års Vuelta a España.

Siden har en undersøgelse mod briten været i gang.

Froome vandt i maj Giro d’Italia.

Sejren i det italienske løb betyder, at Froome er regerende vinder af de tre store etapeløb på samme tid, efter at han i fjor vandt Tour de France og derefter Vuelta a España.

Tour de France begynder lørdag.

/ritzau/