Løbsdirektør efter aflysning: Jeg håbede de ville fortsætte

CYKELSPORT: Løbsdirektøren for PostNord Danmark Rundt, Jesper Worre, ærgrer sig over, at rytterne på onsdagens etape af løbet valgte at stoppe med omkring 85 kilometer tilbage på grund af voldsom blæst.

Han havde håbet, at de ville have fortsat, til vejret var blevet bedre, som der ifølge Worre var udsigt til.

Worre erkender dog, at vejret var meget voldsomt lige der, hvor rytterne endte med at sige stop.

- Jeg ærgrer mig over, at vi ikke nåede videre. Det er meget ærgerligt for løbet og tilskuerne.

- Jeg havde håbet, at de ville nå frem til forplejningszonen cirka 20 kilometer væk, for der drejede løbet i en anden retning, og vejret ville ikke være så voldsomt.

- Men med de regler, der er, er der ikke noget, vi kan gøre, hvis rytterne siger stop under disse forhold, siger Worre.

Han henviser til Den Internationale Cykelunions (UCI) såkaldte Extreme Weather Protocol.

Den giver rytterne autoritet til at tage beslutninger, som de gjorde onsdag, hvis vejret på den ene eller anden måde er for voldsomt.

Det er første gang i løbets historie, at en etape bliver stoppet undervejs.

Årets udgave af Danmark Rundt er i år blevet rykket fra sin vante plads i slutningen af juli eller starten af august til september.

Jesper Worre fortryder dog på trods af onsdagens hændelser ikke den beslutning.

- Vi havde regnet med, det ville blæse i september, men ikke så meget, siger han med et smil på læben.

Det var løbets forsvarende mester, danske Michael Valgren (Astana), der som rytternes repræsentant meddelte løbsledelsen, at rytterne ønskede at stoppe løbet.

Aflysningen betyder, at etapen annulleres og ikke tæller med.

De bakkepoint, der var blevet uddelt, bliver dermed trukket tilbage.

Den franske supersprinter Nacer Bouhanni valgte tidligt på etapen at stå af, men får på trods af etapens aflysning ikke lov til at stille op op torsdag, oplyser UCI’s løbskommissær.

Det vilde sydfynske vejr havde før rytternes stop allerede haft konsekvenser for onsdagens etape.

I første omgang blev det meddelt, at feltets tur på cirka 15 kilometer til øen Tåsinge blev aflyst, fordi vinden på Svendborgsundbroen var for voldsom.

Kort efter blev holdenes sportsdirektører enige om at neutralisere løbet i cirka 40 kilometer frem til forplejningszonen ved Faaborg, men så langt nåede rytterne altså ikke.

