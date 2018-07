Løbsk vandscooter gav stor udrykning

LÆSØ: En vandscooter uden fører. Det var årsagen til en alarm og en større udrykning på Læsø søndag lige godt middag.

Beredskabet fik alarmen klokken 12.09.

Og frygten var naturligvis med det samme, at der var sket en kæntringsulykke, og at en eller flere personer var i havsnød.

Heldigvis viste det sig ikke at være tilfældet.

- Der var ganske rigtigt tale om en vandscooter, men da redningsbåden fra Vesterø nåede ud til scooteren, viste det sig, at den havde et reb - formentlig brugt til fortøjning - hængende fra båden. Derfor konkluderede beredskabet, at der var tale om, at vandscooteren selv havde revet sig løs fra sin fortøjning og var drevet til havs, forklarer vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at redningsbåden fik bugseret den løbske vandscooter i havn igen, og dermed betragtes den sag som løst.