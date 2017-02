Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), har i mange år levet med livvagter.Hun blev som Dansk Folkepartis formand jaget ind i en bank på Nørrebro af demonstranter. Hun har betalt en høj pris for at tage sit ansvar i politik.Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved hendes 70-års fødselsdag.- At det skal være nødvendigt med PET-vagter alene på grund af det, man siger, det er mere end trist, siger statsministeren.- Man kunne i bagklogskabens krystalklare lys mene, at der er en del, som skylder dig en undskyldning.Pia Kjærsgaard fejres ved en stuvende fuld reception i Fællessalen på Christiansborg.Her serveres vin fra sangeren sir Cliff Richards portugisiske vingård. Den mousserende vin hedder "Congratulations" - "Tillykke" - efter hans hit.I dagens anledning forærer Løkke Kjærsgaard bogen "En hund efter Tyskland" af prorektor Lykke Friis fra Københavns Universitet. Pia Kjærsgaard har haft seks hunde.Hun får en stor lykønskning fra Folketingets politiske ledelse, præsidiet, siger 2. næstformand, Henrik Dam Kristensen (S).- Du er én, andre minder om, mere end én, som minder om noget andet. Vi har ikke for vane at stemme i præsidiet. Men med stemmerne 4-0 ønsker vi dig hjertelig tillykke med fødselsdagen, siger Henrik Dam Kristensen.Sangerinden Dorte Kollo, der er Pia Kjærsgaards veninde, sender hende en hilsen på video med håb om 30 års mere venskab.DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, roser sin tidligere formand som "sej" og "modstandsdygtig".- Fra de første år, jeg mødte dig, har det slået mig, hvordan du bliver stærkere af modgang. Ellers var du aldrig nået dertil, hvor du er, siger Kristian Thulesen Dahl.Partiet giver hende et udspring med faldskærm. På de sociale medier har hun rost en 100-årig mand fa Brørup i Jylland, som tog chancen, forklarer formanden.Pia Kjærsgaard erkender, at hun gerne vil sidde ved roret.- Jeg har jo nok haft en tendens til at være en kontrolfreak. Jeg skal gerne vide alt i alle detaljer. Jeg har det skidt med ikke at være underrettet, men det her er jeg blevet holdt fuldstændig uden for, siger Pia Kjærsgaard./ritzau/