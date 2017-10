Løkke: USA er udsat for et fuldstændig vanvittigt massedrab

USA: Las Vegas har været udsat for "et fuldstændig vanvittigt massedrab", siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), efter mindst 50 personer er blevet skudt og dræbt under en musikfestival i Las Vegas.

- Det er med forfærdelse, jeg vågnede op til det her angreb, som er det største masseskyderi, vi har set i USA i en generation eller mere.

- Det er helt ufatteligt, at folk, der er forsamlet til noget så fredeligt som en countryfestival, pludselig bliver majet ned. Derfor går mine tanker selvfølgelig til ofrene og deres familier, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han har overbragt en kondolence til den amerikanske administration.

- Det, jeg kan gøre, er at udtrykke min medfølelse og sympati, siger den danske statsminister.

Adspurgt om angrebene på uskyldige folkemængder aldrig får en ende, svarer statsministeren:

- Så længe, der er mennesker på denne jord, vil der formentlig også iblandt dem være onde mennesker. Det kommer vi nok aldrig til livs. Men vi skal gøre alt, hvad vi kan for at værne os mod det.

- Nu er den her frygtelige hændelse i USA så ny, at vi slet ikke ved noget - jeg kan forstå, at gerningsmanden er fanget og dræbt.

- Men vi kender ikke de nærmere omstændigheder og det motiv, der har drevet en mand til at gøre noget så forfærdeligt.

/ritzau/