Løkke afblæser nulvækst: Offentlig forbrug skal vokse moderat

POLITIK: - Det er vigtigere at sikre danske arbejdspladser ved at sætte skatterne ned end at garantere, at verdens største offentlige sektor bliver endnu større.

Sådan lød det fra Lars Løkke Rasmussen (V), da han på Venstres landsmøde i 2012 lancerede Venstres mål om nulvækst i den offentlige sektor.

På Venstres sommergruppemøde fredag fastslår Lars Løkke Rasmussen (V) imidlertid, at Danmark står i en ny situation med stærkere økonomi og flere ældre. Derfor skal det offentlige forbrug stige "moderat" de kommende år.

- Jeg tror ikke, der kommer nogen ny dansk regering af nogen slags, som ikke vil bekende sig til en moderat vækst i de offentlige udgifter, siger Lars Løkke Rasmussen.

Det offentlige forbrug går til den service, som det offentlige stiller til rådighed for befolkningen. Det vil eksempelvis sige sygehuse, skoler og politi.

Regeringen har i øjeblikket en målsætning om en realvækst i det offentlige forbrug på 0,3 procent om året. Socialdemokratiet ønsker en stigning på 0,6 procent, mens Dansk Folkeparti taler for en vækst på 0,8 procent.

Da Venstres næstformand, finansminister Kristian Jensen, for nylig talte for, at den offentlige sektor skal vokse "moderat" de næste 10 år, førte det til kritik fra formanden for Venstres Ungdom, Jakob Sabroe:

- Vi mener, at det er lidt af en falliterklæring for et borgerligt parti i det land med verdens højeste skattetryk, at man ikke inden for den eksisterende ramme, kan finde ud af at drive en offentlig sektor, der leverer et tilfredsstillende velfærdsniveau, sagde Jakob Sabroe til Jyllands-Posten.

Lars Løkke Rasmussen afviser dog, at han har opgivet de liberale målsætninger om, at det offentlige skal "løbe længere på literen" og ønsket om skattelettelser.

- Vi har en ambition om, at det skal betale sig at arbejde. Vi har en ambition om, at skattetrykket skal falde. Vi har en ambition om, at den offentlige sektor skal blive mere effektiv, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han kalder debatten om, hvorvidt væksten i det offentligt forbrug skal være 0,3 eller 0,6 for "noget teorisnak".

- Det helt afgørende er, hvor mange penge danskerne ender op med at betale i skat. Altså, hvor store de samlede offentlige udgifter er. Og at vi bruger de offentlige udgifter på en måde, så vi kan få løst kernevelfærds-opgaverne, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han vil fortsat arbejde på, at de offentlige udgifter til eksempelvis kontanthjælp falder ved at flere kommer i arbejde. Dermed bliver der råd til at give flere penge til kernevelfærden:

- Vores ambition er, at vi over tid skal have et faldende udgiftstryk. Altså, at vi totalt set skal bruge færre af hinandens penge. Men inden for det, vil det glæde mig, hvis vi kan investere mere i sygehuse, plejehjem, forsvar og uddannelse.

- Jo mere af det, jo bedre, hvis vi kan få det til at gå hånd i hånd med, at skattetrykket holdes under kontrol, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/