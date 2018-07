Løkke efter Trump-kritik: Danmark leverer i Nato

Danmark leverer i Nato, og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) møder derfor frem til topmøde i forsvarsalliancen "med rank ryg".

Det siger han onsdag ved ankomsten til Natos topmøde i Bruxelles.

- Når man måler på det danske forsvars evne, dygtighed, parathed - også til at tage risiko og være på de hårde positioner rundt omkring i verden - så leverer vi, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Vi er det land, der leverer femtemest per indbygger, siger han.

USA's præsident, Donald Trump, har før topmødet kørt hårdt på med kritik af det flertal af Nato-lande, der - som Danmark - bruger under to procent af deres bruttonationalprodukt på forsvar.

Specielt hård er hans kritik af Tyskland, som Trump beskylder for at være kontrolleret af Rusland, fordi tyskerne er alt for afhængige af russisk olie og gas.

Trump angriber samtidig planerne om den kontroversielle Nord Stream 2-ledning, der skal føre gas fra Rusland til Tyskland.

- Amerikanerne er bekymrede over Nord Stream 2, og jeg har også selv det synspunkt, at Nord Stream 2 er andet og mere end en gasledning, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Der er geopolitiske aspekter tilknyttet til det projekt, siger han.

Og den erkendelse er også langsomt ved at brede sig i Tyskland, mener statsministeren.

- Jeg er ikke enig i alt det, Trump går og siger. Og slet ikke i måden, han siger det på, siger statsministeren.

- Men derfor kan han jo godt i visse sammenhænge ramme noget, som jeg kan se mig selv i. Og Nord Stream 2 er en kompleks sag, siger han.

