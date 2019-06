Løkke erkender valgnederlag

KØBENHAVN: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) erkender ifølge sit valgnederlag.

Det står klart, efter at rød blok står til at få 91 mandater, mens blå blok kun kan mønstre 79.

- I morgen skal jeg nok en tur ned og hilse på hendes majestæt dronningen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Dermed får Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, muligheden for at danne regering. Hun har sagt, at førsteprioriteten er at danne en ren S-regering.

- Som sagerne står, vil et flertal af mandater pege på Mette Frederiksen, og så må hun jo have en chance for at danne en regering. Jeg tror ikke, det bliver nemt for hende.

Selv om Venstre mister magten, går partiet rent faktisk frem.

Partiet står til at gå fra 34 til 43 mandater.

Fremgangen til Venstre kommer efter valget i 2015, der var det dårligste for partiet i 25 år.

- Vi kan igen glæde os over, at Venstre har fået fremgang og ikke bare fået fremgang, men vi er det parti, der har fået suverænt mest mandatmæssig fremgang, og vi er nu igen Danmarks største borgerlige parti, siger han i sin tale ved Venstres valgfest onsdag aften.

Men trods en øget opbakning fra vælgerne står Venstre til at miste regeringsmagten, da både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance bliver mere end halveret.

Da der efter valget i 2015 tegnede sig et borgerligt flertal, satte Lars Løkke Rasmussen sig igen for bordenden i Statsministeriet med opbakning fra Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Det borgerlige sammenhold har dog knirket en hel del de seneste fire år, blandt andet på grund af fundamentale uenigheder mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

