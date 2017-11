Løkke halter efter Mette Frederiksen før kommunalvalg

DANMARK: Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er topscorer.

LA-leder og landets udenrigsminister, Anders Samuelsen, er bundprop.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er i midterfeltet som sekser.

Det er resultatet af en Voxmeter-undersøgelse for Ritzau om partiledernes troværdighed.

Og det kan vise sig at gavne Socialdemokratiet, inden der 21. november er valg til kommuner og regioner. Her vil Socialdemokratiet og Venstre være de dominerende aktører.

Landspolitikernes troværdighed kan nemlig smitte af på et kommunalvalg.

Det siger Jacob Torfing, som er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet.

- Generelt er kommunalpolitikere ikke ret synlige for borgerne, så man kan godt forestille sig, at der er en afsmittende effekt, så den landspolitiske troværdighed smitter af på partierne lokalt. Borgerne kender oftest ikke, hvem der stiller op. End ikke fra de store partier. Det er i bedste fald borgmesteren, som er kendt, siger Torfing.

33 procent af vælgerne svarer, at Mette Frederiksens troværdighed enten er høj eller meget høj. For Løkke er det tal 23,4 procent.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, er ikke nervøs for resultatet.

- Det vigtigste i forbindelse med kommunalvalget er borgmestereffekten. Det handler om de resultater, man har leveret i de enkelte kommuner.

- Hvis man ikke stemmer personligt, så har det selvfølgelig en betydning, hvordan vi leverer landspolitisk, siger Ellemann-Jensen.

Han mener dog, at Løkkes troværdighed er større, end resultatet giver udtryk for.

Socialdemokratiet bruger Mette Frederiksen aktivt i valgkampen. Og det er ganske forståeligt. Det mener Erik Holstein, som er politisk kommentator på netmediet Altinget.

- Troværdigheden har især betydning for, hvor meget man kan bruge de to partiledere aktivt i valgkampen. Både Socialdemokratiet og Venstre har luret de her tal, og det er derfor, Mette Frederiksen bruges meget aktivt i valgkampen - helt anderledes end Thorning for fire år siden. Hun var så upopulær, at man ikke kunne bruge hende, siger Holstein med henvisning til tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt.

/ritzau/