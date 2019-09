Løkke har længe haft Ellemann i tankerne som ny V-formand

KØBENHAVN:Det var ikke planen at trække sig som formand for Venstre. Men udsigten, til at Jakob Ellemann-Jensen kunne blive den nye formand, gjorde beslutningen nemmere.

Det fortæller tidligere Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen til DR.

- Jeg har hele tiden haft et godt øje til, at den dag, jeg skulle stoppe, ville Jakob Ellemann-Jensen være en rigtig god formand til at tage over, siger Lars Løkke Rasmussen til DR.

- Det var dog ikke planen, at det skulle være nu, understreger han.

Det skulle i stedet have været om et eller to år, lyder det fra Løkke.

Det er de første ord fra Lars Løkke Rasmussen til pressen, efter at han under stor dramatik trak sig som formand for Venstre for 15 dage siden ved et hovedbestyrelsesmøde i Brejning nær Vejle.

Lars Løkke agter ikke at deltage i det ekstraordinære Venstre-landsmøde, som afholdes i Herning Kongrescenter næste lørdag. Til gengæld deltager han i det ordinære til november, siger han til DR og TV2.

- Det er, fordi jeg tror, det vil fjerne fokus fra, hvad det handler om. Men jeg planlægger at deltage i det ordinære 16. november, siger han til TV2.

På det ekstraordinære landsmøde skal Venstres næste formand og næstformand vælges. Løkke mener "ingenting" om, hvem af Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby, der begge har meldt deres kandidatur, som skal være næstformand.

Han siger videre, at der ikke er basis for et nyt parti, som der har været spekuleret i.

- Siden det her famøse møde i Vejle for to uger siden har jeg fået mere end 800 opfordringer til at starte et nyt parti, siger Løkke til DR.

Men opfordringerne har ikke givet ham lysten til at starte et nyt parti.

- Jeg synes jo, at vi i Danmark har snarere for mange end for få partier, og jeg føler mig helt tryg ved, at Jakob Ellemann-Jensen bliver den rigtige formand for Venstre og sætter partiet rigtigt.

Med sin udmelding om støtte til Ellemann-Jensen gør Løkke det også klart, at han ikke har forsøgt at køre tidligere næstformand Kristian Jensen i stilling til formandsposten.

- Der er to næstformænd i Venstres historie, der er blevet formand. Så det er ikke nogen naturlov, at det går sådan. Jeg har ikke været i tvivl om, at Jakob Ellemann ville være den rigtige til at tage over, siger Løkke til TV2.

Kristian Jensen afviser i en sms til Ritzau at kommentere Løkkes udtalelser.

I en årrække har Lars Løkke i stedet fokuseret på at gøre Ellemann-Jensen klar som Venstre-formand.

- Det var derfor, jeg udnævnte ham som politisk ordfører i sin tid og som minister for at give ham de kilometer i benene, der skal til for at blive formand i Venstre, siger han til DR.

I 2015 blev Jakob Ellemann-Jensen udnævnt til Venstres politiske ordfører, mens han i VLAK-regeringen blev miljø- og fødevareminister.

Da Lars Løkke Rasmussen trak sig som formand, gjorde han det via Twitter og gav ikke et interview til pressen om beslutningen.

Det stod i kontrast til Kristian Jensen, der til samme møde trak sig som næstformand, men gav et følelsesladet interview efterfølgende.

- Hvis jeg bare går ud og møder pressen spontant, så kommer jeg til at sige nogle ting, jeg vil fortryde, og som kan være til skade for både mig selv og mit parti, siger Løkke.

Han fortæller, at han tog beslutningen om at trække sig aftenen inden hovedbestyrelsesmødet.

Her stod det klart for Løkke, at han ikke ville få mulighed for at fremlægge sit politiske projekt inden et ekstraordinært landsmøde, hvilket "tippede" det for ham.

Han fortsætter dog i Venstre, understreger han.

- Jeg skylder de godt 40.000 mennesker, der har stemt på mig, at blive og passe mit job, siger han til TV2.

/ritzau/