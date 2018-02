Løkke i mindretal: Flere lande vil øge bidrag til EU

Det må ikke blive dyrere at være dansker. Og det må heller ikke blive dyrere at være europæer efter Storbritanniens exit fra EU næste år. Det udgangspunkt tog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fredag til Bruxelles med.

Men den danske statsminister har langt fra flertal blandt EU-landene.

Flere lande er indstillet på at følge opfordringerne fra EU-kommissionen til at øge landenes bidrag til EU, når Storbritannien træder ud og efterlader et hul på 75-90 milliarder kroner årligt.

- Det her bliver ikke let, men det er ikke sådan, at jeg sidder helt isoleret tilbage. Der er en stribe lande, der har samme udgangspunkt som os, siger Lars Løkke Rasmussen efter mødet.

- Nu venter vi på, at kommissionen kommer med sit forslag senere på foråret, og så går de egentlige forhandlinger i gang. Her står vi på den position, at der også i Europa skal passes på pengene. For der er kun de samme mennesker til at betale, siger Lars Løkke Rasmussen.

EU-præsident Donald Tusk sagde på sit pressemøde efter det uformelle topmøde, at mange lande er villige til at bidrage mere til EU-budgettet. Han forventer dog ikke, at man kan nå til enighed i år.

Dermed venter der formentlig en kamp op ad bakke, hvis Danmark skal komme igennem med sine ønsker til budgettet - og samtidig bevare den årlige rabat på én milliard euro på bidraget, som Helle Thorning-Schmidt fik forhandlet på plads.

Spørgsmål: Føler du dig mere eller mindre alene efter at have lyttet til dine kolleger på mødet i dag?

- Faktisk føler jeg mig en lille smule mindre alene, end jeg gjorde før mødet. Men det er ikke sådan, at der er bred opbakning til vores indstilling. Det bliver bestemt ikke let, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han glæder sig til gengæld over de beslutninger omkring EU's institutioner, som blev truffet på fredagens møde.

Her blev det blandt andet fastlagt, at Danmark fremover får én EU-parlamentariker mere, fordi en del af de tomme sæder efter Storbritanniens exit bliver fordelt blandt de øvrige lande.

Dermed skal danskerne vælge 14 EU-parlamentarikere frem for 13, når der næste år er valg til Europa-parlamentet.

- Vi undgår samtidig ideen om transnationale lister. Og så har Rådet meget klart sagt, man selvfølgelig skal tage hensyn til, hvordan valget til Europaparlamentet falder ud, men det er nu engang Rådet, der ifølge traktaten skal spille ind med, hvem der skal være den nye kommissionsformand.

- Tanken om at slå EU-præsident Donald Tusk og EU-kommissionsformand Jean-Claude Junckers stilling sammen i en superpræsident er også opgivet. Så på alle de spørgsmål har det været en god dag, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/