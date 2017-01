INDLAND: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fastslår, at regeringen tirsdag vil indlede forhandlinger om boligskat.

Udspillet fra VLAK-regeringen er en flad skat for alle - altså ikke længere en progressiv skat på boligerne.

- Vi ønsker en forenkling af boligskattesystemet med en skattesats. Der er ikke grund til at have en ekstra særlig høj skat for de dyreste boliger, siger Lars Løkke Rasmussen.

I det nuværende system bliver boliger med en værdi over tre millioner kroner beskattet hårdere. Dermed er boligskatten progressiv ligesom personskatten. Her betaler danskere med de højeste indkomster topskat.

Men det vil regeringen nu gøre op med, når det gælder boliger. Fremover skal alle betale det samme i skat. Uanset om man bor i Ringsted eller Rungsted.

- Vi skal ikke straffe folk, fordi de har købt en bolig. Skatten skal være til at betale, siger Lars Løkke Rasmussen.

Forslaget spås dog ikke mange chancer i Folketinget. Der er ganske enkelt ikke flertal for det. Både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale ønsker at fastholde en progressiv boligskat.

Partierne ventes at kræve en højere boligskat for boligejere, der har boliger til en værdi over fem millioner kroner. Eller måske lavere.

Lars Løkke Rasmussen fastslår desuden, at VLAK-regeringen ønsker at fastlåse grundskylden frem til 2021, hvor det nye skattesystem træder i kraft. Det skal give ro om boligskatterne, indtil det nye system er klar.

Samtidig vil regeringen give en skatterabat til de nuværende boligejere. Og til de boligejere, som køber bolig inden 2021.

- Hvis ikke man giver den skatterabat, så vil en række boligejere opleve store stigninger som følge af de nye vurderinger, siger Lars Løkke Rasmussen.

Samlet set vil forslagene betyde, at der i en årrække kommer mindre ind i boligskatter.

- De penge skal være der. Derfor må det også være sådan, at de partier, der skal være med til at lave aftalen, må være med til at finde pengene, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han afviser, at regeringen med forslaget bryder med princippet om, at de stærkeste skal bidrage mest.

- Det er fortsat sådan, at det er de bredeste skuldre, der bærer. For det vil fortsat være sådan, at dem, der har de dyreste boliger, også vil betale mest i boligskat, siger Lars Løkke Rasmussen.

