København. Danskerne skal betale mindre i skat. Og det gælder både danskere med små og store indkomster.

Det er ambitionen fra VLAK-regeringen, som i efteråret vil fremlægge et skatteudspil.

Det fastslår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde efter regeringens to dage lange seminar på Fyn.

- Vi vil fremlægge en Jobreform fase to, som letter skatten på arbejde. Både i toppen og i bunden, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han henviser dermed til, at regeringen allerede har gennemført første fase af Jobreformen. Her indførte man et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel, som skal presse flere på kontanthjælp i arbejde.

Det var pisken. Nu vil regeringen så komme med guleroden i form af lavere skat på arbejde. Løkke lader det dog fortsat stå åbent præcis, hvordan skatten skal lempes.

Her har regeringspartierne tidligere markeret forskellige holdninger. Lars Løkke Rasmussen gik til valg på at sænke skatten for de laveste indkomster.

Det skulle ifølge Løkke gøre det mere givtigt at have et arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse.

Liberal Alliance har til gengæld kæmpet så hårdt for at få lempet topskatten, at man i flere måneder truede med valg. Kravet var en lempelse af topskatten på fem procentpoint for alle topskatteydere.

Det krav har Liberal Alliance dog opgivet for at komme med i regering. Nu er målet alene at hæve grænsen for, hvornår man skal begynde at betale topskat.

Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, siger lørdag, at han er tilfreds med, at regeringen også har fokus på de laveste indkomster.

- Liberal Alliance kommer ikke til at kæmpe imod en bundskattelettelse, siger Anders Samuelsen.

De Konservative har først og fremmest kæmpet for lavere skat til boligejerne. Her spiller regeringen ud med en flad skat for alle boligejere.

Det vil betyde, at danskere med de dyreste boliger slipper billigere end i dag, hvor der er en ekstra skat på de dyreste boliger.

Regeringen kan dog få svært ved at gennemføre sine planer om lavere skat. Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har tidligere afvist eller været skeptiske over for flere af forslagene.

Samtidig er de to partier i mod flere af de reformer, der skal skaffe pengene til skattelettelserne. Partierne siger blandt andet nej til at hæve pensionsalderen for danskerne.

/ritzau/