AALBORG: Borgmesteren og de seks rådmænd i Aalborg Byråd har fået en lønforhøjelse på 31,4 procent fra årsskiftet.

Politikerne i Aalborg er ikke specielt forkælede, for lønforhøjelsen sker med baggrund i en ny vederlagsbekendtgørelse fra økonomi- og indenrigsministeriet og gælder alle landets kommuner.

Det betyder, at når borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) kigger på lønsedlen står der fremover 1.103.670 kr. årsløn i stedet for 839.670 kr. De seks rådmand får fremover en årsløn på 802.365 kr. mod tidligere 610.628 kr.

NORDJYSKE Medier har spurgt borgmester Thomas Kastrup-Larsen, hvad han siger til lønstigningen på 31,4 procent.

- Det er jo en stor stigning, kan man sige, men det er jo med baggrund i, at borgmesterens løn ikke er blevet reguleret siden 1994. Det har de jo så taget en vurdering af i Folketinget. Hvis borgmesteren skulle have en tidsvarende løn, så har det her været det rigtige niveau. Den vurdering, som de har taget, bakker jeg op om, og det gør samtlige kommuner her i landet, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han peger på, at det havde set anderledes ud, hvis man tidligere fra centralt hold havde lavet en automatisk lønregulering.

- Så havde man ikke fået oparbejdet det her efterslæb, og så havde man stået i en situation, hvor det måske havde været en halv procent eller et eller andet, det var steget. Men nu bliver det til så meget, fordi det er siden 1994.

Ny årlig regulering

Fremover bliver det dog sådan for alle landets kommuner, at der årligt vil ske en regulering af vederlagene på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor.

Som en afledt konsekvens af vederlaget til borgmesteren og rådmænd ventes udgiftsrammen til bl.a. udvalgsmedlemmer også forhøjet.

Det betyder, at de 43 udvalgsposter i de syv udvalg samlet set stiger med 31,4 procent fra 1.554.545 kr. til 2.043.545 kr.

Udvalgsposter

Magistraten skal på mandag dog formelt tage stilling til om lønnen til bl.a. udvalgsposterne skal forhøjes svarende til den lønstigning, som rådmænd og borgmester har fået. Det er indstillingen fra embedsmændene, at udvalgsvederlaget skal følge stigningen hos rådmænd og borgmester, så summen af de årlige vederlag til udvalgsposterne som hidtil udgør 185 procent af borgmesterens vederlag.

- Alternativet er, at vi skal ind og ændre i styrelsesvedtægten, siger vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen.

Hvem betaler?

Det er endnu uafklaret, hvem der egentlig skal betale for lønforhøjelsen, der er besluttet fra centralt hold. Det er nemlig ikke fastlagt om staten via DUT-ordningen (Det Udvidede Totalbalance-princip) kompenserer kommunerne for merudgifterne, som følge af den nye bekendtgørelse.

Der ventes seneste en afklaring på det spørgsmål i forbindelse med den kommende økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne.