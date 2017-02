STOCKHOLM: Topchefen i Rickard Gustafson har noget opsigtsvækkende sikret sig en lønstigning på 35 pct. ved den årlige regulering i 2016.

Det skriver branchesitet Check-In.

Her gik han op i løn til 10,8 mio. svenske kr. fra 8 mio. svenske kr. Året før var der ingen lønstigning til SAS-bossen.

- Lønreguleringen var så opsigtsvækkende, at bestyrelsesformand Fritz Schur tilsyneladende følte sig kaldet til at rykke ud med en forklaring i form af en investormeddelelse, der blev udsendt 1. februar om eftermiddagen, skriver Check-In.

Fritz Schur lægger i sin meddelelse vægt på, at det er bestyrelsens opgave at sikre, at SAS har de bedste mulige forudsætninger for at sikre en vedvarende konkurrencedygtighed, hvilket kræver både kontinuitet og en stærk ledelse.

- Rickard Gustafson blev ansat i 2011, og i forbindelse med krisen i 2012 blev hans vederlag reduceret med 20 pct. Ved den årlige gennemgang af lønforholdene i 2016 besluttede bestyrelsen at justere koncernchefens vederlag, så det kom på højde med tilsvarende aflønninger i andre børsnoterede virksomheder i Sverige, lyder det fra Fritz Schur ifølge Check-In.

Rickard Gustafson har blandt andet været sat i forbindelse med banken SEB’s toppost, der står ledig fra 1. juli.

/ritzau/FINANS