Løs gåden og slip fri

FREDERIKSHAVN: Til efteråret kan frederikshavnere stifte bekendtskab med en ny form for forlystelse, når Escape Denmark åbner dørene i Kirkegade i Frederikshavn. Der er tale om et såkaldt escape room.

Det er et forlystelseskoncept, der har vundet indpas de senere år, og i Danmark findes der i øjeblikket 25 af slagsen.

Trods dét, er der nok mange, der ikke kender til legen og Anders Engsig erkender da også, at det kan være lidt svært at forklare.

- Jeg har gået og kæmpet lidt med at finde måde at forklare det så simpelt som muligt, for det er noget, der er nyt for mange, siger han.

Forsimplet er det spil, hvor deltagerne bliver lukket inde i rum, der er indrettet tematisk, og som passer sammen med en historie, der danner rammen for en række af gåder og opgaver, som deltagerne skal løse i løbet af en time.

International hjælp

Anders Engsig selv stiftede bekendtskab med konceptet for tre år siden og siden er han blevet bidt af legen.

- Når jeg har været ude at rejse, har jeg fået det til at passe med, at jeg er kommet forbi et escape room, så nu har jeg prøvet omkring 40 forskellige, fortæller han.

Han er i disse uger i gang med at indrette to rum med hvert sit tema i samarbejde med en serbisk konsulent, der har prøvet at tilrettelæge gåder til 150 forskellige rum rundt om i verden.

- Det ene kommer til at have Amazon-tema og det andet kommer til at hedde Dukkeførerens Værksted og bliver en smule uhyggeligt, siger han.

Han pointerer dog, at man ikke skal regne med at blive skræmt fra vid og sans.

- Konceptet handler primært om gåder - og om at løse dem i fællesskab på tid, fortæller han.

I lokalerne på Kirkegade er der plads til at indrette flere rum til nye temaer, hvis forretningen viser sig, at kunne bære det.

- Vi er den første af vores slags i Vendsyssel, så jeg tror på, at det kan blive en succes.

Escape Room-konceptet startede i Japan i 2007 og har siden spredt sig til hele verden og altså også til Nordjylland, hvor der lige nu ligger to i Aalborg.