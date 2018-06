Løsladelse af fem overfaldsmænd udløser protester i Spanien

Der er fredag planlagt protestaktioner mange steder i Spanien, efter at en domstol har givet ordre til løsladelse mod kaution af fem mænd, som er idømt ni års fængsel for seksuelt misbrug af en kvinde ved Pamplonas berømte tyrefestival.

De fem mænd er blevet beskyldt for gruppevoldtægt af en kvinde den 7. juli 2016 ved begyndelsen på den ugelange San Fermin-festival, som har titusindvis af deltagere. Kvinden var da 18 år.

Mændene, som alle er i sidste halvdel af tyverne, blev i april dømt for seksuelle overgreb og misbrug. Men de blev ikke dømt for voldtægt, da retten ikke mente, at kvinden blev udsat for vold eller truet med vold.

En afgørelse om, at de kan være på fri fod, mens deres appelsag forberedes, har vakt vrede i store dele af nationen, og mange kræver lovændringer.

De er blevet sat på fri fod mod en kaution på hver 6000 euro (omkring 45.000 kroner).

Efter domsafsigelsen i april gik titusinder på gaden for at protestere mod retssystemet.

Feministiske grupper er blandt arrangørerne af de planlagte demonstrationer fredag aften i Madrid, Valencia og Sevilla (de fem mænds hjemby).

- Det er skamfuldt, at disse slyngelagtige voldtægtsmænd slipper så let. Det virker, som om de er blevet sat på fri fod, så de er parate til at gøre det igen, siger en 66-årig demonstrant, Carmen Roman, i Barcelona.

De fem mænd har tilbragt to år i fængsel. De er under fortsat overvågning, og deres pas er blevet inddraget.

Den udbredte harme over sagen er blevet forstærket af, at de fem mænd optog angrebet på deres mobiltelefoner og pralede med det i deres gruppe på WhatsApp.

Borgmesteren i Pamplona, Joseba Asiron, siger, at hans kontor vil anke domstolens afgørelse, og han klager over "en voksende afstand mellem samfundet og domstolene".

/ritzau/Reuters