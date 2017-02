MORS: En 20-årig mand fra Mariagerfjord-området slap for at blive varetægtsfængslet, da han søndag eftermiddag blev fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Holstebro. Fremstillingen skete efter en skudepisode i Øster Assels på Mors lørdag eftermiddag.

Læs også: Skød mod rival med jagtgevær

En i dag 29-årig mand anmeldte skudepisoden til politiet.

- Manden blev beskudt med et dobbeltløbet jagtgevær ud gennem vinduet på en bil. Gerningsmanden skød angiveligt direkte mod den nu 29-årige mand, forklarer vagtchef Ole Vanghøj, Midt og Vestjyllands Politi.

Alligevel valgte dommeren at løslade den 20-årige - en kendelse, som anklager Jens Severinsen øjeblikkeligt kærede til landsretten.

Den nu 29-årige mand havde angiveligt haft et sammenstød med den 20-årige i bilen. Derefter stak manden i bilen et dobbeltløbet jagtgevær ud af vinduet og affyrede de to skud,

Grov kådhed

Ingen af skuddene var dog i nærheden af at ramme den nu 29-årige mand.

I bilen sad desuden to kvinder, som politiet i første omgang anholdt, men de to blev hurtigt løsladt.

Den ene af kvinderne er angiveligt den nu 29-åriges ekskæreste, og derfor kan jalousi have været årsag til skyderiet.