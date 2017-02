MORS: Søndag blev en 20-årig mand, som var anholdt i forbindelse med et skyderi i Sillerslev på Mors lørdag eftermiddag løsladt efter et grundlovsforhør.

Nu er den 20-årige igen bag tremmer efter dommerne i Vestre Landsret havde set på sagen.

Løsladelsen blev kæret af anklageren og da den 20-årige tirsdag blev klar over, at han ikke længere kunne forblive på fri fod mødte han op på Politigården i Holstebro, hvor han accepterede varetægtsfængslingen til foreløbigt 20. marts.

Den 20-årige er blandt andet sigtet for at skyde med et jagtgevær ud af en bilrude for at skræmme en anden mand i det, som politiet har kaldt et muligt jalousiopgør.