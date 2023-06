Nordjyde løsladt fra iransk fængsel: Tvivlede til det sidste på sin frihed

NORDJYLLAND:Efter syv måneder i et fængsel i Iran tvivlede den 28-årige Thomas Kjems, der er født og opvokset i Aalborg, helt frem til sin løsladelse på, at han stod overfor at få sin frihed igen. Det fortæller han i Københavns Lufthavn, hvor han lørdag er landet.

- Jeg har jo ikke rigtig troet på, at det var rigtigt det her. Men det er sket. Jeg står i Danmark. Logikken er tilbage, siger han.

Nordjyden ankom i første omgang til Belgien sammen med to andre løsladte europæere, to østrigsk-iranske statsborgere.

Nordjyske har tidligere skrevet om den eventyrlystne nordjyde, da han var fanget i Ukraine i dagene, hvor krigen mod Rusland brød ud. Dengang var han som backpacker rejst til Odessa og oplevede de første russiske bombardementer af byen, før han med tog flygtede ud af Odessa til Lviv ved den polske grænse.

Herfra slap han over grænsen til Polen og væk fra krigens rædsler.

Siden gik turen altså til Iran, hvor han blev fængslet i forbindelse med den uro, der opstod, da en kvindelig iransk aktivist døde i det iranske politis varetægt.

De tre europæere blev sat om bord på et fly fra Iran fredag og mellemlandede i Muscat i Oman, hvor de ifølge planen fik et lægetjek.

Det danske udenrigsministerium bekræftede fredag eftermiddag over for Ritzau, at den danske statsborger var blevet løsladt efter syv måneder.

Efter at være blevet fængslet i Iran begyndte Thomas Kjems, som ugerne blev måneder at miste håbet om, hvornår han igen blev en fri mand.

- Jeg ved ikke, hvor meget jeg nåede at tænke, da jeg kom ind i fængslet. Men jeg kunne godt se, at den ikke var god den her, fortæller han.

- Da jeg sad efter to, tre, fire, fem måneder, kunne jeg godt se: Jeg ved ikke, hvor lang tid det bliver det her.

I løbet af de seneste dage blev han pludselig gennet ud af sin celle:

- Jeg får at vide, at jeg skal pakke mine ting: Tre tæpper, en tandbørste og et håndklæde. Og så er det ud af døren, fortæller han stående i Københavns Lufthavns ankomsthal.

- Jeg får det tøj, som jeg har på nu. Og så bliver jeg kørt afsted til en lufthavn.

Selv her turde Thomas Kjems dog ikke håbe på at komme hjem til Danmark.

- Jeg venter der i to-tre timer. Så bliver jeg kørt afsted til et hotel. Så bliver jeg kørt tilbage til lufthavnen dagen efter og venter hele dagen. Igen siger de: Du skal ikke afsted i dag.

- Så bliver jeg kørt tilbage til hotellet. Så jeg troede ikke rigtig på det. Jeg troede, det var ren opvisning, siger han.

Den 28-årige dansker har det efter eget udsagn godt, og han har ikke været udsat for fysisk tortur eller lignende.

- Men når din frihed bliver taget fra dig, er det det, du tænker på, siger han.