Loftet bliver hængende

ØSTERILD: Købmandsbutikken i Østerild kunne mandag morgen åbne op igen i de vante rammer efter i en længere periode at have været reduceret til en nødbutik.

- Det er simpelthen så fedt, siger købmand Matias Paaske.

Han og mange af de 15 ansatte har brugt den forgangne weekend til at få alt på plads. At butikken kunne genåbne igen allerede mandag morgen, blev de først klar over i midten af sidste uge, for pludseligt gik genopbygningen stærkt.

Matias Paaske husker ganske fint den dag sidst i maj, hvor der lød et brag i butikken, og loftet faldt en halv meter ned. Ti minutter senere lød der endnu et brag, og loftet røg yderligere en halv meter ned. Butikken blev lukket af, og der skulle gå ti dage, inden man kunne åbne en nødbutik, for forholdene skulle undersøges grundigt inden.

- Det første spær knækkede jo, og så begyndte der ligesom en kædereaktion, siger Matias Paaske.

Der blev sat 12-14 nye - og kraftigere - spær op, og derudover blev der lavet yderligere forstærkninger i loftkonstruktionen.

Matias Paaske glæder sig over nu at kunne lægge oplevelsen bag sig.

- Det har været en hård periode, og jeg er glad for, at kunderne har bakket os op, siger han.