Logstor får ny topchef

LØGSTØR: For tredje gang i år får rørfabrikken Logstor en ny mand på posten som administrerende direktør. Det er Kim Christensen, der tiltræder 1. oktober. Han har været medlem af Logstors bestyrelse siden 2014 og aktivt involveret i fastlæggelsen af den nuværende strategi.

- Kim Christensen kender markedet og Logstor særdeles godt med afsæt i 27 års erfaring fra Danfoss og pladsen i Logstors bestyrelse. Bestyrelsen ser frem til, at Kim vil stå i spidsen for den løbende indsats for at transformere Logstor til verdens førende inden for fjernvarme og -køling samt på olie- og gasmarkederne, siger Anders Thelin, bestyrelsesformand i Logstor.

Kim Christensen har bestredet adskillige internationale ledelsesstillinger og arbejdet i et globalt miljø med salg og drift på de amerikanske markeder, i Europa, Mellemøsten, Rusland, Kina mv. Han er uddannet civilingeniør og bachelor i ledelse og marketing fra Aalborg Universitet.

- Vi forventer markedsvækst i de kommende år. Vi har de bedste produkter i branchen for præisolerede rør, højt kvalificerede og dedikerede medarbejdere og et stort forretningsmæssigt potentiale. Sammen med hele Logstor-organisationen ser jeg frem til at omdanne dette potentiale til bæredygtige forretningsmæssige resultater, siger Kim Christensen.

16. januar blev franskmanden Yves Paletta skiftet ud med Søren Eskildsen, der kom fra ventilationsfirmaet Exhausto og med en baggrund i Danfoss. Han sagde op i maj og blev afløst af økonomidirektør Henning Bejer Beck, der fortsætter som konstitueret adm. direktør frem til 1. oktober.

Logstor er en af Nordjyllands største virksomheder. Koncernen har globalt 1200 ansatte og datterselskaber i Sverige, Finland, Polen og Rumænien. I de seneste fire år har Logstor været ejet af kapitalfonden Triton Fund III.