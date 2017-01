LØGSTØR: Rørfabrikken Logstors bestyrelse har udnævnt Søren Eskildsen til ny President & CEO for Logstor med virkning fra 16. januar. Søren Eskildsen efterfølger franskmanden Yves Paletta, som dermed fik blot tre år i direktørstolen.

Yves Paletta fortsætter dog medejer af Logstor og rådgiver for bestyrelsen og ledelsen.

- Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye administrerende direktør i dag. Søren Eskildsen er en meget velanset leder med en stærk baggrund i industrien. Han er en kommerciel og forretningsdrevet leder med stærke evner fra driften og erfaring med hele værdikæden i en global sammenhæng. Bestyrelsen ser frem til, at Søren fremover skal drive den løbende indsats for at transformere Logstor til verdens førende inden for fjernvarme og -køling samt på olie- og gasmarkederne, siger Anders Thelin, bestyrelsesformand i Logstor.

Fortid i Danfoss

- Vi vil også takke Yves Paletta for hans værdifulde arbejde og indsats gennem årene, tilføjer han.

Gennem de seneste to år har Søren Eskildsen været administrerende direktør i Exhausto, som leverer ventilationsløsninger. Inden da har han haft en karriere i Danfoss i globale drifts- og generelle ledelsesstillinger. Han var tæt involveret i implementeringen af Danfoss’ forretningssystemer på tværs af koncernen og har været ansvarlig for både den globale leverandørkæde og en global forretningsenhed.

Søren Eskildsen er dansk statsborger, uddannet civilingeniør og har en Executive MBA i forandringsledelse.

- Jeg ser meget frem til at samarbejde med Logstors engagerede medarbejdere om at løfte vores resultater og konkurrenceevne til næste niveau. Vi skal udnytte Logstors unikke brand og enestående erfaring for at øge omsætningen, siger Søren Eskildsen.

Logstor er blandt verdens førende producenter af præisolerede rør til brug for bl.a. fjernvarme. Virksomheden har hovedsæde i Løgstør. Virksomheden har datterselskaber i 12 lande og otte fabrikker fordelt på fem lande. Koncernen beskæftiger i alt 1200 medarbejdere.