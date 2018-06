Lokal erhvervsmand vil give gammel skole nyt liv

HVORNUM: Hvornums indbyggertal kan i fremtiden vokse fra 300 til 350 - i hvert fald nogle enkelte dage om året.

Den lokale bilforhandler Kjeld Højbjerg har planer om at indrette et vandrerhjem med op mod 50 værelser på byens gamle skole på Lille Møllevej, der lukkede i 2010.

Hjemmet skal blandt andet huse turister, danske og udenlandske håndværkere samt andre erhvervsfolk, der arbejder på projekter i lokalområdet, fortæller Kjeld Højbjerg, der købte skolen tilbage i 2012 for 300.000 kroner.

Han nævner byggeriet af Apples nye datacenter i Foulum som eksempel.

- Det er jo et stort projekt cirka 20 kilometer fra Hvornum, og der kommer formentlig til at arbejde både irere, amerikanere, tyskere og mange andre nationaliteter.

- Det kan også være, at der lige pludselig kommer en stor entreprenør fra København med 100 arbejdere, der skal lave et projekt i Randers. Så vil det være nærliggende at gøre brug af os.

- Jeg håber inderligt, det kan være med til at give vores lille by et løft, siger Kjeld Højbjerg.

Hvornum Skole blev sammen med seks andre kommuneskoler blev nedlagt i 2010, hvor byrådet blev enige om en ny skolestruktur. I fremtiden kan den ske at blive midlertidigt hjem for turister og håndværkere.

Næste skridt er at få lavet en lokalplan, der skitserer mulighederne for at forvandle de gamle klasselokaler til moderne værelser med køkken, bad og toilet.

Politikerne i teknik- og miljøudvalget har netop - på anbefaling af forvaltningen - besluttet at udskyde den proces.

En række borgere i byen har allerede nu givet udtryk for, at de ønsker og forventer at blive inddraget tidligt i processen, skriver forvaltningen i sin indstilling.

- Vi vil gerne have et borgermøde ud i Hvornum, før vi tager stilling til en lokalplan, siger udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen (DF).

- Tidligere har borgerne i byen været meget bekymrede for, hvor lejerne vil komme fra - om det er nogen, man vil kunne tale med.

- Og det kan vi sagtens forstå, siger politikeren.

Han ser dog også muligheder i et vandrerhjem:

- Hvis det handler om store virksomheder, der mangler boliger til deres udenlandske arbejdskraft, så var det nok bedre, vi fik folk her i landet i arbejde først.

- Der er masser af bekymringer, men det kan også blive godt totalt set, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Lokale arbejdspladser

Ifølge Kjeld Højbjerg er der lagt op til et informationsmøde om projektet for Hvornums borgere i slutningen af juni eller starten af juli måned.

Han håber, at et vandrerhjem vil kunne skabe lokale arbejdspladser.

- Det er selvfølgelig ikke noget, jeg kan garantere, men man kunne sagtens forestille sig, at der ville blive brug for hjælp til eksempelvis rengøring, drift af kantine eller levering af mad udefra.

- Hvis man lader fantasien spille lidt, er der mange muligheder, siger han.