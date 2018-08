Lokal helt løb med det hele

MOTORSPORT: Nordjyske Nichlas Bjerregaard løb med det hele, da DM-serien i motocross søndag lagde vejen forbi Aalborg Motor Klubs bane i Dall.

Nichlas Sørensen vandt første heat i den store MX1-klasse i sikker stil, og han førte også det andet, men lavede en kørefejl og sluttede på fjerdepladsen.

Det var dog nok til at blive samlet vinder på dagen.

- Det var en fin dag for mig. Det var lækkert at køre på hjemmebanen og så levere en god præstation. Jeg kendte mange at tilskuerne og var nok lidt nervøs. Første heat gik fint, men banen blev sværere og sværere på grund af regnen, og så valgte jeg at køre sikkert i andet heat, fortæller Nichlas Sørensen.

Han blev dog samlet vinder på dagen og udbyggede sin samlede føring i DM-serien til 54 point.

Dermed er han kæmpe favorit til at løbe med titlen inden sidste afdeling, der køres i Næstved.

- En heatsejr giver 50 point, så meget skal gå galt, hvis jeg skal misse titlen, lyder det fra en tilfreds Nichlas Bjerregaard.

Han er ikke uvant med DM-titler. I 2015 og 2016 vandt han den mindre MX2-klasse.