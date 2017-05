Lokal klassiker på nye hænder

6. juni er der igen byløb i Thisted, denne gang med Thy Race og Thisted Svømmeklub som arrangører. De to har overtaget løbet fra Hjerteforeningens Motionsklub.

THISTED: Thisted Byløb, en lokal klassiker når det gælder motionsløb, er ikke længere en aktivitet under Hjerteforeningen Motionsklub. Løbet med to ruter på henholdsvis 5,5 og 10 kilometer i og omkring Thisted by, bliver fremover arrangeret af Thy Race og Thisted Svømmeklub.

- Thisted Byløb har altid været et af mine populære løb, og jeg har selv deltaget flere gange, siger Flemming Søvndal Nielsen, der sammen med Thisted Svømmeklub ønsker at skabe nyt liv omkring byløbet.

Byløbet skal fortsat afvikles med to ruter og det skal som altid være et tilbud til alle, både motionister og eliteløbere, som ønsker at løbe en tur i hyggeligt samvær.

Flemming Søvndal Nielsen fortæller, at der indføres elektronisk tidstagning til løbet og at depoterne på ruterne bliver opgraderet ligesom der bliver is, øl og sodavand til deltagerne, når de kommer i mål.

- Jeg får hjælp af Thisted Svømmeklub til arrangementet, Klubben er en naturlig samarbejdspartner, som jeg meget gerne vil støtte og samarbejde med blandt andet gennem Thisted Byløb, siger Flemming Søvndal Nielsen.

Dette års byløb afvikles 6. juni.