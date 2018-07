Lokal pizzamand elsker Nibe Festival: Sælger 800 pizzaer om dagen

NIBE: Nibe Festivalen er i gang og det kan mærkes i butikkerne i den lille by, hvor de mange festivalgæster giver øget indtjening og masser af se til.

En af butikkerne, hvor festivalen for alvor kan mærkes er hos Nibe Pizza og Steak House, hvor indehaver Bayram Toptas har travlt med at ekspedere de pizzahungrende festivalgæster.

- Der er gang i butikken fra vi åbner omkring klokken 11 og til vi lukker klokken 22, siger han, da NORDJYSKE fanger ham mellem to ekspeditioner.

Bayrams restaurant ligger ved torvet, som hele dagen er fyldt med unge mennesker, som køber billigt ind hos de lokale købmænd og drikker i solen.

- Når der er godt vejr, kan vi virkelig mærke det. Så sidder folk i solen og drikker og spiser pizza, siger Bayram Toptas, som aldrig oplever problemer med festivalgæsterne, selv om de er noget mere højtrystende end de normale kunder.

- Enkelte har lidt svært ved at forstå, at de ikke må have drikkevarer med ind, selv om det her er en restaurant, men det er også de eneste problemer vi oplever, siger han.

- Ellers er det er dejligt, når der festival. Det er en travl uge, men vi tjener også flere penge, og det gavner mange af de lokale erhvervsdrivende, at der er så mange mennesker i Nibe.

