SØNDERHÅ: Sønderhå-Hørsted Sparekasse havde i 2016 et overskud på 5.938.000 kroner efter skat - og dette er det hidtil bedste resultat i sparekassens 145-årige historie.

Regnskabet blev fremlagt på repræsentantskabsmødet torsdag aften og fik følgende ord med på vejen af formand Carsten Kobberø:

- Det kan vist godt gå an.

Sparekassedirektør Lis Immersen kunne fortælle, at basisindtjeningen og udlånet er steget.

- Den forbedrede indtjening er baseret på et øget forretningsfang, idet sparekassen også i 2016 har oplevet en meget tilfredsstillende udvikling i både indlån og udlån. Regeringens lukrative vilkår for husstandsvindmøller har blandt andet været med til at løfte væksten på udlånet, som er øget med 9,6 procent på årsbasis, skriver hun i en pressemeddelelse.

Det lave renteniveau har bidraget til, at Sønderhå-Hørsted Sparekasse ikke har haft behov for at foretage nedskrivninger på udlån.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er et meget solidt pengeinstitut med en egenkapital på 70 mio. kr.

Solvensen er opgjort til 20,8 procent - hvor lovens krav er otte procent.

Sparekassen havde ved årsskiftet 3800 kunder, hvoraf 1087 har valgt at være garanter.

400 af dem samles til garantmøde i Snedsted Hallen fredag 3. marts.