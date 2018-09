Lokal vejstrid: Nu skal Vejdirektoratet se på sagen

LYNGSÅ: Det bliver Vejdirektoratet, som skal se nærmere på striden fra Lyngså, hvor politikerne i teknisk udvalg har sagt ja til at nedlægge en del af Engholmsvej ved Lyngså.

Det betyder, at vejen bliver blind, hvilket irriterer en lang række borgere i området.

Omkring 120 underskrifter er indleveret til Frederikshavn Kommune sammen med en række klager over forløbet.

Blandt andet er mange i området stærkt frustrerede over, at et fåtal af borgerne i Lyngså kan nedlægge dele af en vej.

Politikernes begrundelse for at nedlægge vejen var blandt andet tung trafik og en del uvedkommende kørsel i området. Påstande som i øvrigt er blevet pure afvist af andre beboere i området. Sagen har været otte uger i offentlig høring, og her var det kun beboerne på Engholmsvej, som benyttede lejligheden til at blande sig.

Formanden for teknisk udvalg, Karsten Thomsen (S), oplyser, at sagen - med klager og underskrifter - nu er sendt til Vejdirektoratet, og at han forventer svar inden for kort tid.

NORDJYSKE har tidligere skrevet om sagen:

