AALBORG: En enig magistrat har valgt at sende lokalplanforslaget for spritgrunden tilbage på værkstedet i by og landskabsudvalget.

V og K foreslog, at sagen blev sendt tilbage, så man kan undersøge værdien af byggeretten på de kommunale grunde ved henholdsvis havnefronten foran Spritfabrikkerne og grunden på Fjordmarken, der skal bruges til p-hus.

Lokalplanforslaget er kommet i ekstra fokus efter, at NORDJYSKE Medier 1. februar skrev, at kommunen ville ansøge statsforvaltningen om at undgå et udbud af grundene, og i stedet sælge arealerne direkte til ejeren af spritgrunden, Aalborg Ejendom ApS.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) har ingen kommentarer men henviser til by og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S).

- Den her plan har været over udvalgets bord utallige gange, lige nøjagtig det hovedgreb, der ligger i planen har vi arbejdet på i halvandet år. Det har været forelagt byrådet på et temamøde, hvor den er gennemgået, så det undrer mig, at det lige pludselig er et tema det her, og at vi skal arbejde med planen igen, siger Hans Henrik Henriksen.

Han tilføjer.

- Vi har hele tiden været optaget af at sikre en model for salg, som gavner kommunekassen mest mulig.

V og K står fast på, at grundene skal ud i et offentligt udbud.

- Vi mener, at der skal være offentligt udbud, og det er også derfor, at vi sender det tilbage for at sikre, at lokalplanen også tager højde for det, siger skolerådmand Tina French Nielsen (V).

Tre byggefelter i spritgrundens nordlige ende strækker sig ellers ud på havnefronten, hvilket vanskeliggør et selvstændigt salg af grunden foran spritfabrikken. By og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) har peget på, at arealet langs kajen "ikke kan selvstændigt bebygges".

- Det er jo de forhold, der skal tages højde for, når man laver lokalplanen, så der ligger nogle aftaler, så man kan sikre et udbud, siger Tina French Nielsen.

Desuden vil de to partier have undersøgt udgiftsfordelingen af, hvem der betaler for højvandssikring.

- Lige nu ser det ud til, at hele klimasikringen, og alle de ting, der skal laves, kommer til kun at påhvile den grund, der er alleryderst vandet, men man kan jo roligt sige, at det påvirker hele projektet bagud, siger Tina French Nielsen.