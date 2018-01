Lokalpolitiker anklaget for at krænke kvinde

ASSENS: 75-årige Hans Bjergegaard, der er tidligere byrådspolitiker for Dansk Folkeparti i Assens, er blevet tiltalt for blufærdighedskrænkelse.

Det skriver Ekstra Bladet, der har læst anklageskriftet.

Hans Bjergegaard nægter sig skyldig i anklagerne, har han udtalt til Ekstra Bladet og Fyens Stiftstidende.

- Jeg har nægtet mig skyldig. Jeg har ingen kommentarer. Jeg mener, det er uden noget som helst hold i virkeligheden, siger han til Fyens Stiftstidende.

Hans Bjergegaard er anklaget for at have blufærdighedskrænket en 30-årig kvinde sidste sommer.

Han skal ved en lejlighed blandt andet have kysset kvinden og taget hende på brysterne uden på tøjet, skriver Ekstra Bladet.

Det skete ifølge mediet 31. juli. På det tidspunkt sad Hans Bjergegaard stadig i byrådet for Dansk Folkeparti i Assens Kommune. Han var blandt andet formand for miljø- og teknikudvalget.

Ved kommunalvalget sidste efterår fik han 52 personlige stemmer, men blev ikke genvalgt.

Anklagemyndigheden har ifølge Ekstra Bladet nedlagt påstand om fængselsstraf til den tidligere lokalpolitiker.

/ritzau/